Ciclone “Harry” su Paternò: 200 mm di pioggia in 48 ore, rami caduti in viale dei Platani e via Togliatti

Il passaggio del ciclone “Harry” continua a provocare disagi anche nel territorio di Paternò. Nelle ultime 48 ore sono caduti circa 200 millimetri di pioggia, un dato di intensità estrema: significa che su ogni metro quadrato di terreno si sono riversati 200 litri d’acqua.

Un accumulo eccezionale che, in appena due giorni, supera di gran lunga le precipitazioni normali, arrivando a raddoppiare o addirittura triplicare la media mensile in molte aree.

Le forti raffiche di vento e le piogge intense delle ultime ore hanno causato la caduta di grossi rami in diverse zone della città, creando problemi alla circolazione e situazioni di potenziale pericolo.

In particolare, come mostrano le immagini arrivate in redazione, un grande ramo si è staccato da un albero lungo viale dei Platani, finendo sulla carreggiata e rendendo difficoltoso il transito dei veicoli. Un episodio simile si è verificato anche in via Togliatti, dove altri rami abbattuti dal vento hanno parzialmente ostruito la strada.

I rami caduti hanno reso la circolazione più complicata e costretto diversi automobilisti a rallentare o a deviare il percorso. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti o danni a persone.

Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone alberate, dove il vento potrebbe causare ulteriori distacchi di rami.

