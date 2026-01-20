Ciclone “Harry” su Paternò: superati i 100 mm di pioggia, nelle prossime ore atteso un nuovo peggioramento

l ciclone “Harry” continua a provocare danni e disagi in tutta la Sicilia orientale e non risparmia nemmeno Paternò. L’ondata di maltempo che sta interessando l’Isola, nella giornata di oggi martedì 2...

l ciclone “Harry” continua a provocare danni e disagi in tutta la Sicilia orientale e non risparmia nemmeno Paternò. L’ondata di maltempo che sta interessando l’Isola, nella giornata di oggi martedì 20 gennaio 2026, caratterizzata da allerta meteo rossa, ha lasciato il segno con cospicui accumuli pluviometrici in diverse aree.

In numerosi comuni della Sicilia orientale sono stati superati valori molto elevati di pioggia nelle ultime 24 ore. Anche a Paternò si registrano dati significativi: superati i 100 millimetri di pioggia in un solo giorno, con quantitativi già importanti e con un ulteriore peggioramento previsto nelle prossime ore, secondo le previsioni.

Un volume d’acqua che evidenzia la forte intensità dei fenomeni abbattutisi sul territorio, mettendo a dura prova strade, campagne e sistemi di drenaggio. Fortunatamente, al momento non si segnalano danni rilevanti in città, ma persistono disagi in alcune zone: circa 150 utenze risultano senza energia elettrica da ieri pomeriggio, con interruzioni concentrate soprattutto in alcune aree del centro abitato.

Il tempo si mantiene fortemente perturbato anche nella giornata odierna, con una marcata accentuazione dell’instabilità attesa nelle ore pomeridiane. Sono previste piogge diffuse e temporali anche di forte intensità, con la possibilità di grandinate, forti raffiche di vento e nuove criticità idrogeologiche. Come indicato dai bollettini meteo, il peggioramento delle condizioni è atteso proprio nelle prossime ore.

L’attenzione delle autorità resta massima: non si escludono locali nubifragi, in particolare nelle zone meridionali e occidentali dell’Isola. Le amministrazioni locali e la Protezione Civile raccomandano prudenza ai cittadini ed esortano a limitare gli spostamenti nelle ore di maggiore instabilità, evitando di mettersi in viaggio durante i temporali più violenti.