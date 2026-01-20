Ciclone “Harry” su Paternò: vico Pistorio senza luce da ieri, oggi blackout in altre zone, oltre 150 utenze al buio

Se vuoi una varianteIl ciclone “Harry” continua a provocare danni e disagi in tutta la Sicilia orientale e non risparmia nemmeno Paternò. Il forte maltempo delle ultime ore ha causato un guasto alla l...

Il ciclone “Harry” continua a provocare danni e disagi in tutta la Sicilia orientale e non risparmia nemmeno Paternò. Il forte maltempo delle ultime ore ha causato un guasto alla linea elettrica in diverse zone della città, con interruzioni di corrente che hanno creato notevoli disagi ai residenti.

In particolare, le criticità si sono registrate soprattutto nella zona di San Gaetano e precisamente in vico Pistorio, dove i disservizi sono iniziati nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.00. Numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica per diverse ore.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di e-Distribuzione, al momento risultano attive due interruzioni di corrente legate a guasti su cabine elettriche, che avrebbero coinvolto oltre 150 utenze.

L’assenza di energia elettrica ha avuto ripercussioni anche sulla fornitura idrica, creando ulteriori difficoltà per le famiglie della zona.

I tecnici di Enel Distribuzione sono intervenuti tempestivamente e sono attualmente al lavoro per individuare e risolvere le cause dei guasti, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Grande la preoccupazione tra i residenti, in particolare tra le famiglie con bambini piccoli e le persone anziane, che attendono aggiornamenti ufficiali sul completo ritorno alla normalità.

La situazione resta in costante monitoraggio mentre il ciclone “Harry” continua a interessare gran parte del territorio siciliano con forti piogge, vento intenso e mareggiate.