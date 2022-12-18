CINEMA IN LUTTO, È MORTO LANDO BUZZANCA

Addio a Lando Buzzanca: l'attore è oggi a Roma. Era ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcuni giorni. Aveva 87 anni.All'anagrafe Gerlando Buzzanca, l'attore era nato a Palermo il 25 agosto 19...

A cura di Redazione 18 dicembre 2022 15:20

Condividi