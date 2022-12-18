CINEMA IN LUTTO, È MORTO LANDO BUZZANCA
Addio a Lando Buzzanca: l'attore è oggi a Roma. Era ricoverato presso il policlinico Gemelli da alcuni giorni. Aveva 87 anni.
All'anagrafe Gerlando Buzzanca, l'attore era nato a Palermo il 25 agosto 1935: compie i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferisce a Roma.
La notorietà internazionale gli arriva con “Il merlo maschio”, commedia sexy all'italiana del 1971 diretta da Pasquale Festa Campanile.
Negli anni seguenti si trova così a recitare al fianco di famose attrici come Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins