CINQUE POSITIVI ALLA CIRCUMETNEA, DUE SONO RICOVERATI

È notizia di questa mattina la positività di circa 5 dipendenti della Circumetnea, due dei quali sono addirittura ricoverati.Si tratta per l’esattezza di due autisti di pullman, uno dei quali è Alfio...

È notizia di questa mattina la positività di circa 5 dipendenti della Circumetnea, due dei quali sono addirittura ricoverati.

Si tratta per l’esattezza di due autisti di pullman, uno dei quali è Alfio Papa, 62 anni, ricoverato in un reparto Covid, che deve stare attaccato ad un ventilatore polmonare. E’ fra i casi con più complicanze avute in zona. Alfio è cosciente, ma parla per forza, e per primo ha voluto scrivere nel nostro gruppo, per lasciare un pensiero su quello che stava passando. “Non posso immaginare che il governo possa pensare che i ragazzi possano viaggiare ammassati su un autobus, attaccati l’uno all’altro. La mia paura? Che siamo governati da bambini”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Tra gli altri soggetti positivi ci sarebbe anche la capostazione della fermata di Randazzo (CT), che è la moglie di Papa.

Da parte nostra, e di tutti i nostri lettori di cui raccogliamo il pensiero, facciamo gli auguri di una pronta guarigione ad Alfio.