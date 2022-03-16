CIRCOLARE DELL'ESERCITO ITALIANO: MENO CONGEDI E ADDESTRAMENTO AL COMBATTIMENTO

Valutare con attenzione i congedi anticipati, reparti in prontezza operativa "alimentati al 100%", addestramento "orientato al warfighting", "provvedere affinché siano raggiunti e mantenuti i massimi...

E' quanto si legge in una circolare dello Stato maggiore dell'Esercito del 9 marzo con riferimento ai "noti eventi" e alle "evoluzioni sullo scacchiere internazionale".

E' un documento "ad esclusivo uso interno di carattere routinario". Così lo Stato maggiore dell'Esercito definisce la "lettera che sta circolando su alcune chat di messaggistica istantanea" relativa alla situazione internazionale.

E' un documento, prosegue lo Stato maggiore, "con cui il Vertice di Forza Armata adegua le priorità delle unità dell'Esercito, al fine di rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale. Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti".

A diffondere il documento è stata Rifondazione secondo la quale la circolare "è gravissima", "il nostro esercito si prepara a combattere".

"Il governo chiarisca immediatamente al Paese. Bisogna fermare questa spirale di guerra", sottolinea la stessa Rifondazione che chiede anche che il governo riferisca in Parlamento circa il ponte aereo da Pisa alla Polonia.