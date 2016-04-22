CittadinanzAttiva, incontro con Giovanni Moro

La Biennale del movimento tenutasi a Catania. Presente anche Paternò

95047.it L’incontro si è tenuto a Catania alla presenza del segretario nazionale del movimento Giovanno Moro. E’ la Biennale di CittadinanzAttiva alla quale ha preso parte anche il coordinatore territoriale Orazio Lopis (nella foto, assieme al coordinatore regionale Pippo Greco). Nel corso della giornata si è parlato di temi attuali e che, come sempre, riguardano la quotidianità dei cittadini: dalla scuola, alla sanità, ai consumi.

Domani (23 aprile), si terrà il Congresso regionale di CittadinanzAttiva chiamato ad eleggere il Coordinatore isolano.