COLPO FALLITO A VALCORRENTE: CARABINIERI BLOCCANO LADRI MENTRE RUBANO IN UN AZIENDA CHIUSA

Colpo non riuscito, l’altra mattina, per 3 ladri che erano convinti di poter agire indisturbati all’interno di un’azienda di trasporti speciali in contrada Valcorrente.

I malviventi, infatti, non avevano messo in contol’intuito dei Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia che, non appena hanno visto il tir parcheggiato nel piazzale dell’azienda, attualmente chiusa, si sono insospettiti e hanno deciso di intervenire, beccando i 3 con “le mani nel sacco”.

In particolare, erano circa le 11:30, quando la pattuglia stava percorrendo la strada che costeggia il muro di cinta di un’azienda di trasporti speciali di Valcorrente, al momento inattiva, la cui custodia è stata affidata ad un curatore giudiziario nominato dal Tribunale di Catania.

La profonda conoscenza del territorio, che da sempre contraddistingue i Carabinieri, capillarmente distribuiti su tutta la provincia etnea, ha permesso all’equipaggio di comprendere subito che qualcosa non andava e, senza perdere tempo, di chiedere rinforzi alla Centrale Operativa, per poi entrare e verificare cosa stesse accadendo.

I militari dell’Arma, pertanto, raggiunto il parcheggio dell’attività, hanno sorpreso i malviventi che stavano caricavano sul cassone di un camion delle grosse tanche in pvc con telaio in metallo.

Grazie al supporto dei colleghi di Biancavilla, giunti in breve tempo su indicazione della Centrale Operativa di Paternò, i 3 ladri sono stati bloccati e messi in sicurezza e identificati per un 37enne belpassese con precedenti di polizia, un 19enne e un 18 enne, entrambi stranieri, residenti a Catania.

Nel frattempo i Carabinieri hanno contattato il curatore giudiziario che, giunto sul posto, ha confermato che quel materiale apparteneva alla società da lui gestita e che i 3 non avevano alcuna autorizzazione per prelevarlo, come invece loro volevano far credere ai militari, in un ultimo tentativo di giustificarsi.

I 3 uomini sono stati perciò denunciati all’Autorità Giudiziaria per “tentato furto aggravato in concorso”, mentre tutto il materiale è stato restituito al professionista incaricato dal Tribunale.