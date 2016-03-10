Come bloccare telefonate indesiderate sul telefono fisso

Anche voi siete finiti nella piaga dei call center? Ricevete chiamate ad ogni ora del giorno (e qualche volta anche della notte) da parte di operatori impazienti di “farvi passare dalla loro parte” o...

Anche voi siete finiti nella piaga dei call center? Ricevete chiamate ad ogni ora del giorno (e qualche volta anche della notte) da parte di operatori impazienti di “farvi passare dalla loro parte” o pronti a vendervi nuove offerte? Purtroppo quello dei call center e delle telefonate commerciali è diventata una prassi sempre più usata per invogliare nuovi utenti verso il proprio servizio. È marketing, magari gestito male ma è un modo come gli altri per vendere il proprio prodotto. Sebbene sia diventato quasi impossibile arginare del tutto le telefonate da parte dei servizi di telemarketing, vi proponiamo di seguito i migliori consigli su come bloccare telefonate commerciali (e non) sul telefono fisso, che dovrebbero aiutarti a vivere più tranquilli e a ricevere meno telefonate sgradite. Alcuni metodi sono semplici da attuare, basta una connessione Internet o telefonare ad un numero verde; in altri casi bisogna agire in maniera più decisa con altri strumenti.Uno dei metodi più semplici per bloccare telefonate commerciali è registrare il proprio numero di telefono presso il Registro delle opposizioni.Si tratta di un servizio totalmente gratuito gestito e mantenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico che permette di tutelare la propria privacy e richiedere un efficace blocco delle telefonate da parte degli operatori di telemarketing.

Basta risultare su questo elenco per evitare di ricevere la maggior parte delle chiamate commerciali, almeno da parte delle aziende “serie” che seguono le direttive nazionali sul telemarketing (l’azienda furba la troverete comunque purtroppo).

Per registrarti sul Registro delle opposizioni, non bisogna far altro che collegarti all'indirizzo sotto indicato.http://www.registrodelleopposizioni.it/ . Per iscriversi al servizio via Internet basta cliccare sulla voce modulo elettronico sul sito web collocata sotto la dicitura COME FUNZIONA? Nella pagina seguente basta cliccare sulla voce link presente nella sezione ISCRIZIONE.Ora basta compilare il modulo che viene proposto, digitando tutti i dati relativi alla propria utenza telefonica; terminata la configurazione basta confermare la spunta sulla veridicità dei dati forniti, inserire i caratteri di sicurezza anti-robot e premere su Invia.L’inserimento del numero di telefono fisso nel Registro delle opposizioni avverrà entro un massimo di 15 giorni.Verranno forniti anche i dati d’accesso al servizio per future modifiche: non dimenticate di salvare in un posto sicuro i dati di accesso, altrimenti non sarà possibile controllare lo stato della richiesta o modificare la tua adesione al Registro In alternativa è possibile iscriversi al servizio telefonando al numero verde dedicato, procurandosi tutti i dati richiesti.Il numero verde è 800 265 265 (gratuito).non è possibile richiedere l’iscrizione nel registro delle opposizioni se si è chiesta la cancellazione del proprio numero dagli elenchi telefonici.

Fonte: Polizia Postale