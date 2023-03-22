Il governo possiede sul proprio territorio nazionale alcuni dei casinò più popolari al mondo. Ma ultimamente il gambling si è trasferito su internet. Servono quindi altri metodi per poter controllare...

Servono quindi altri metodi per poter controllare sia i giocatori che le uscite e le entrate del casinò. Inoltre, tutti i casinò devono pagare una tassa abbastanza importante allo stato italiano.

Oggi esiste una regolamentazione dei casinò online che stabilisce delle norme di gioco responsabile che essi devono avere per poter considerarsi. Prima di depositare qualsiasi somma su un casinò online, assicurati che abbia una licenza, nel caso dell'Italia è la licenza ADM. La regolamentazione e supervisione da parte del governo italiano è necessaria affinché il casinò sia sicuro e responsabile, e rispetti la regolamentazione del gioco.

Il quadro normativo del gioco d'azzardo online in Italia

La prima legge che riguarda i casinò italiani è stata emanata nel 2005, è n.286 ed è quella che stabilisce ADM come l'ente regolatore. I casinò italiani con il regolamento AAMS hanno passato dei controlli severi da parte dell'amministrazione. In più danno la possibilità ai giocatori di autoescludersi. Nel 2009 con la normativa n.88 hanno introdotto il divieto di gioco ai minorenni. Da quel momento in poi il giocatore deve fornire i propri documenti per poter aprire il conto gioco.

Come il governo italiano controlla i casinò online?

Tutto ha iniziato a cambiare nel 2012 con il Decreto Balduzzi, che ha vietato la pubblicità delle vincite nelle trasmissioni. Mentre è rigoroso ricordare che il gioco d'azzardo e le scommesse è vietato ai minori di 18 anni. Alla fine, nel 2018 abbiamo Decreto Dignità, con il quale si vieta ogni tipo di sponsorizzazione di gaming and betting su tutti i social media.

Quindi, abbiamo compreso che è importante guardare il regolamento, ma che cos'è ADM? Quindi, licenza stato AAMS è l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. In poche parole è un organo che regolamenta e controlla i giochi d'azzardo. Deve valutare tutti i casinò online sul mercato italiano e decidere se riconoscerli e regolarizzare oppure no.

I requisiti per ottenere la documentazione di gioco online in Italia

Ogni casinò che vuole ottenere la regolamentazione da parte del governo italiano deve rispettare delle linee guida. Innanzitutto, deve scrivere un’istanza con all’interno una certificazione da parte dell’Ente di Verifica. Questo a sua volta invierà all’ADM un report con i dati relativi ai progetti della piattaforma. L’ADM, attraverso un sistema di emulazione di giochi valuterà il necessario. Comunque, è da dire che secondo il regolamento i controlli devono avvenire una volta all’anno. Così sarà possibile intervenire subito in caso di necessità.

L’ente richiedente la certificazione deve scrivere una lettera che verrà mandata insieme all’istanza. Nella lettera deve specificare:

● Una richiesta scritta in modo formale della certificazione. Garantendo il rispetto delle regolazioni e delle norme che verranno indicate dall’ADM;

● Presentare il nome del produttore dell’hardware del software;

● Fornire il luogo esatto del casinò con l’indirizzo sempre rintracciabile e pubblico;

● Infine deve essere scritto il nome del referente.

Per poter iniziare a operare e offrire il gioco d’azzardo online sul mercato italiano la società deve essere per capitali, cioè una S.R.L, S.p.A., ecc. Inoltre deve avere, come garanzia, 1.5 milione di euro in banca. A questo punto, se rispetta tutte le linee guida, può fare il versamento di 350 mila euro e riceverà una documentazione della durata di 3 anni. Con tale documentazione il casinò può offrire giochi online e diventa una piattaforma sicura a tutti gli effetti. Durante questi 3 anni, ADM controllerà tutto l'operato della società, partendo dai giochi e finendo con le tasse dovute al governo. Essendo questa una rigorosa regolamentazione, continua a monitorare i casinò e in caso gli accordi non venissero rispettati, fa la revoca della licenza.

Oltre alla regolamentazione ADM, per avere un casinò sicuro, si può avere anche altre licenze tipo Curacao, o la UKGC. Infatti, gli esperti di SitiСasinòNonAAMS.com hanno fornito delle recensioni approfondite sui diversi tipi di casinò online per i giocatori in Italia con la regolamentazione non ADM. Nonostante questo sono ugualmente sicuri, aventi in ogni caso una documentazione europea.

LicenzaEnte RegolatoreRequisitiValiditàLicenza ADMAgenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)Garanzia di 1,5 milioni di euro, deposito di 350.000 euro, conformità alle linee guida dell'ADM e invio dei codici hardware e software3 anniLicenza Curacao eGamingCuracao eGamingSuperamento di rigorosi controlli da parte dell'amministrazione, rispetto delle norme di gioco responsabileN/ALicenza UKGCUK Gambling CommissionConformità alle linee guida e alle normative del UKGCVaria

Il monitoraggio delle attività dei casinò online

I casinò italiani online offrono vari games sul mercato italiano come le slot machine, la roulette, il bingo, il blackjack e il poker, inoltre presenta anche le scommesse sportive. Ogni game ha le proprie regole, i parametri vengono stabiliti dagli enti di controllo e devono essere rispettati. ADM ha introdotto delle regole ben specifiche, come i limiti di deposito e di gioco. Inoltre una piattaforma comprende sia il software sia il hardware. Oltre all’interfaccia che deve essere user friendly. Il sito deve avere un’area di registrazione, altrimenti non è legale. Il casinò deve monitorare i documenti del giocatore, in più il giocatore deve poter sempre rintracciare l’estratto conto.

Esiste un ente di verifica EVA, che ha il compito di monitorare i codici sorgenti di tutti i componenti del casinò online. In tal modo tutte le informazioni saranno sempre disponibili per un eventuale controllo.

I controlli sono importanti anche dal punto di vista etico, legato soprattutto alla prevenzione di problemi patologici. Prima di fornire la certificazione ADM controlla la privacy e le politiche di gioco d’azzardo. E’ importante che i dati sensibili di ogni giocatore siano protetti e aggiornati dei cambi di policy.

La lotta contro il gioco d’azzardo illegale online

Secondo un sondaggio fatto all’interno del paese, le persone sostengono che togliendo sempre di più i giochi autorizzati, sempre più persone si recheranno nell’illegale. Le istituzioni amministrative sono degli organi che controllano la sicurezza dei casinò online. Il mancato rispetto delle regole imposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comporta un sanzionamento davvero pesante fino alla chiusura della società stessa.

L’ADM ha fornito al popolo l’applicazione SMART (Statistica e monitoraggio della raccolta territoriale) che serve per monitorare i dati nazionali e territoriali. Serve per le amministrazioni locali per evitare qualsiasi forma di gioco patologico e illegale. Quindi è uno strumento nelle mani dei giocatori a prevenire ogni tipo di problematica. Infatti, i giocatori possono monitorare se un determinato casinò è legale o meno per poter giocare o fare delle scommesse.

Oltre alla parte etica della questione, questo è anche un problema che colpisce le casse statali. Quindi dal punto di vista economico è molto sconveniente lasciar agire indisturbati i siti illegali. Non poter incassare le tasse dovute sia dalle piattaforme che dalle vincite dei giocatori sono tra le ragioni più pratiche di questa lotta. Il costante monitoramento delle agenzie di stato è dovuto proprio a scoraggiare le pratiche illegali. Anche le pesanti multe giocano un ruolo essenziale, sia intimidatorio che come metodo per rientrare delle perdite.

FAQ sulle ispezioni dei casinò online italiani

Quali sono le principali leggi italiane che regolamentano il gioco d'azzardo online e quale ruolo svolge l'AAMS nella loro applicazione?

Le leggi principali sono la n.286 che stabilisce L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come l’ente regolatore; la n.88 che vieta il gioco dei giocatori minori di 18 anni. Il Decreto Balduzzi vieta la pubblicità delle vincite dai casinò sulla TV e radio. Mentre, il Decreto Dignità, vieta la pubblicità dei casinò sui social.

L’AAMS, ovvero l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha il ruolo di monitorare le attività dei casinò, cioè che rispettino le normative dettate dalla stessa ADM e che siano trasparenti dal punto di vista legislativo.

Quali sono i requisiti che le società che intendono operare nel settore del gioco d'azzardo online devono soddisfare per ottenere la licenza di gioco in Italia?

Il primo requisito è avere 1.5 milione di euro in banca come garanzia. Poi, versare 350 mila euro all’ente regolatore. Dopo di che fornire tutti i codici dei software e dei hardware. Infine, rispettare le linee guida fornite dall'ADM.

Come vengono monitorate le attività dei casinò online in Italia e quali sono le principali tecniche utilizzate dalle autorità per contrastare il gioco d'azzardo illegale online?

I casinò sono sorvegliati sempre e comunque. Una volta all’anno l’ADM controlla tutti i codici dei software e dell'hardware. Inoltre, esiste un’applicazione molto comoda per i giocatori, SMART (Statistica e monitoraggio della raccolta territoriale). In esso si può vedere quale casinò opera in modo legale e quale no. Quindi, si può subito intervenire nell’attività del casinò, prima che i giocatori perdano denaro.