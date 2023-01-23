CON PISTOLA E PASSAMONTAGNA TENTA RAPINA IN UNA VILLA DI CASSIBILE, ARRESTATO CATANESE

Un catanese di 40 anni, con precedenti penali, è stato fermato dai carabinieri di Siracusa, con l'ausilio della polizia, dopo aver commesso una rapina - con altri complici armati di pistola e con pass...

Un catanese di 40 anni, con precedenti penali, è stato fermato dai carabinieri di Siracusa, con l'ausilio della polizia, dopo aver commesso una rapina - con altri complici armati di pistola e con passamontagna - in una villa di Cassibile.

Le due giovani vittime del colpo, dopo la fuga dei rapinatori hanno chiamato il 112.

I carabinieri hanno trovato nei pressi della località Ciane un'auto con la refurtiva - monili gioielli e una cassaforte e vista - abbandonata dai rapinatori che si sentivano braccati. Poco dopo, nella stessa zona, su un'altra vettura è stato fermato il quarantenne, ritenuto uno dei componenti della banda.