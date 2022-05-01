CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2022 A ROMA: I CANTANTI
Dopo le ultime due edizioni forzatamente online, il Concerto del Primo Maggio a Roma torna nella mitica Piazza San Giovanni in Laterano. Alla conduzione riconfermata per la quinta annata consecutiva Ambra Angiolini.
Organizzato da CGIL, CISL e UIL, il Concertone è come sempre incentrato sulle tematiche del lavoro ma, inevitabilmente, stavolta si focalizzerà anche sulla tragica situazione in Ucraina.
In diretta su Rai 3 e su Rai Radio 2 dalle ore 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul sito RaiPlay. La scaletta dei cantanti prevede quasi 40 artisti.
Ecco tutti gli artisti che si esibiranno a Roma il 1° maggio 2022, in ordine alfabetico
Ariete
Angelina Mango
Bandabardò & Cisco
BigMama
Bresh
Caffellatte e Deddy
Carmen Consoli
Claver Gold
Clementino
Coez
Coma_Cose
Enrico Ruggeri
Extraliscio con Luca Barbarossa
Fabrizio Moro
Fasma
Go_A
Hu
La Rappresentante di Lista
Le Vibrazioni
L’Orchestraccia
Luché
Mace con Rkomi
Venerus
Gemitaiz
Colapesce e Joan Thiele
Mara Sattei
Marco Mengoni
Max Pezzali
Mecna
Mobrici
Mr. Rain
Ornella Vanoni
Psicologi
Rancore
Rkomi
Rovere
Sincro
Tommaso Paradiso
VV
Willie Peyote.