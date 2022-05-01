CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2022 A ROMA: I CANTANTI

Dopo le ultime due edizioni forzatamente online, il Concerto del Primo Maggio a Roma torna nella mitica Piazza San Giovanni in Laterano. Alla conduzione riconfermata per la quinta annata consecutiva A...

Dopo le ultime due edizioni forzatamente online, il Concerto del Primo Maggio a Roma torna nella mitica Piazza San Giovanni in Laterano. Alla conduzione riconfermata per la quinta annata consecutiva Ambra Angiolini.

Organizzato da CGIL, CISL e UIL, il Concertone è come sempre incentrato sulle tematiche del lavoro ma, inevitabilmente, stavolta si focalizzerà anche sulla tragica situazione in Ucraina.

In diretta su Rai 3 e su Rai Radio 2 dalle ore 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul sito RaiPlay. La scaletta dei cantanti prevede quasi 40 artisti.

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno a Roma il 1° maggio 2022, in ordine alfabetico

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò & Cisco

BigMama

Bresh

Caffellatte e Deddy

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Extraliscio con Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Go_A

Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

L’Orchestraccia

Luché

Mace con Rkomi

Venerus

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

Mara Sattei

Marco Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr. Rain

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rkomi

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

VV

Willie Peyote.