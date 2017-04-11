CONCORSO PER 540 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07 aprile 2017 il bando del nuovo per 540 agenti di Polizia Penitenziaria. Per poter partecipare al bando è necessario inviare una domanda di...

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07 aprile 2017 il bando del nuovo #concorso per 540 agenti di Polizia Penitenziaria. Per poter partecipare al bando è necessario inviare una domanda di partecipazione entro e non oltre il termine fissato per l'8 maggio 2017, quindi entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

REQUISITI - Per candidarsi al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: - cittadinanza italiana; - godimento dei diritti civili e politici; - aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto; - idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando (7 aprile) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° Serie Speciale. Il modulo della domanda e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:

- il cognome ed il nome; la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;

- il possesso della cittadinanza italiana;

- l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

- servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

- la posizione militare quale: - volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale in servizio; - volontario in ferma prefissata annuale ( VFP1) in congedo o volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, specificando la Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina od Aeronautica ) e se è in servizio o in congedo.

Il candidato è tenuto a salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce, scansionarla in formato pdf unitamente alla fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità fronte e retro ed inviarla telematicamente, secondo le modalità operative indicate nel sito. Il sistema restituirà una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la partecipazione alla stessa.

ULTERIORE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI QUI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA