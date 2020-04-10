CONTE: “PROROGHIAMO FINO AL 3 MAGGIO LE MISURE RESTRITTIVE", DA MARTEDÌ POSSONO RIAPRIRE LIBRERIE, CARTOLERIE, NEGOZI PER NEONATI"

Arriva la proroga dal 14 aprile al 3 maggio del lockdown.Prolungheremo le misure restrittive fino al 3 maggio, in accordo con tutte le parti interessate. È necessario per poter mantenere i risultati r...

Arriva la proroga dal 14 aprile al 3 maggio del lockdown.

Prolungheremo le misure restrittive fino al 3 maggio, in accordo con tutte le parti interessate. È necessario per poter mantenere i risultati raggiunti, inizia cosi l'intervento del Premier Conte.

L’auspicio è di poter ripartire con qualche cautela ed attenzione, gradualmente, ma per una ripartenza sicura. Ciò, dipende da noi e dalle nostre attenzioni solo rispetto delle misure restrittive, che vanno osservate ancora con maggior attenzione durante le festività pasquali, il 25 aprile ed il 1 maggio.

La nostra determinazione è allentare le misure il prima possibile per tutte le attività produttive per far ripartire in sicurezza il motore del paese a pieno regime. Dobbiamo attendere ancora. Se anche prima del 3 maggio si verificassero condizioni, cercheremmo di provvedere di conseguenza", dice prima di fare riferimento a qualche "piccola variazione: Da martedì 14 aprile riapriranno alcune attività: librerie, cartolibrerie, negozi di articoli per l’infanzia, silvicoltura, attività forestali, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza.

Annuncia, che si è gia al lavoro su fase 2 per ripartenza in sicurezza: sarà un procedimento organico. Ci avvarremo di un gruppo di esperti da affiancare al comitato tecnico scientifico per poter coordinare al meglio il processo, il gruppo sarà presieduto dal manager Vittorio Colao e geni italiani nel mondo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO