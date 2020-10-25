CONTROLLI A MISTERBIANCO, SANZIONATE 10 PERSONE SENZA MASCHERINA

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale di Catania volte a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale di Catania volte a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus in atto, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura hanno svolto un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire l’ottemperanza alle disposizioni sulla specifica normativa anti-covid19, nonché al controllo del territorio.

Nel corso del servizio i militari, sensibilizzando sempre i presenti a mantenere un’adeguata “distanza sociale”, hanno sottoposto a controllo 7 attività commerciali senza rilevare violazioni alle prescrizioni elevando però, nei confronti di 10 persone, la prevista sanzione amministrativa per il mancato utilizzo della mascherina protettiva.

Di esse, in particolare, 8 si trovavano in assembramenti sulla pubblica via prive del D.P.I., mentre altre 2 persone, non conviventi ma a bordo della stessa autovettura, erano prive della mascherina protettiva.

Sono stati controllati 31 veicoli ed identificate 45 persone e controllati 31 veicoli con la conseguente contestazione di 12 violazioni amministrative tra le quali la mancanza di copertura assicurativa o l’utilizzo del cellulare alla guida, nonché è stato sottoposto a sequestro 1 veicolo e ritirato 1 documento di circolazione.