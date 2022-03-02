. CONTROLLI A TAPPETO A LIBRINO: 23 DENUNCIATI, ACQUA E LUCE GRATIS

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Reggimento “Sicilia”, coadiuvati da personale dell’A.S.P. di Catania, hanno svolto...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Reggimento “Sicilia”, coadiuvati da personale dell’A.S.P. di Catania, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel territorio del quartiere di Librino finalizzato al contrasto della criminalità in genere.

Nel corso dei controlli per infrenare il fenomeno degli allacci abusivi alle reti pubbliche di servizi, i militari hanno sottoposto ad ispezioni interi caseggiati in viale Biagio Pecorino, viale Moncada, via Scordia e Stradale San Giorgio. All’esito dell’attività, per tal motivo, hanno denunciato per furto aggravato ben 21 persone, tra le quali 16 uomini e 5 donne di età compresa tra i 26 ed i 67 anni.

Nello specifico 6 delle persone denunciate avrebbero realizzato abusivamente l’asservimento della propria abitazione alla rete elettrica ed idrica, mentre i rimanenti una di esse “soltanto”.

In particolare, tra questi fruitori “totali” ci sarebbe una coppia di 31 anni lui e di 28 lei, nonché un single di 30, tutti denunciati per invasione di edifici, i quali abusivamente avrebbero rispettivamente occupato due locali destinati a fini commerciali di proprietà dello IACP di Catania, dotandoli di ogni comfort, a costo zero.

Singolare inoltre l’utilizzo della propria abitazione da parte di una 35enne di viale Moncada, che invero l’avrebbe adibita a sala per parrucchiere, ovviamente con esborsi inesistenti almeno per quanto riguarda l’energia elettrica. Nei confronti di quest’ultima i militari hanno anche interessato l’ufficio del sindaco per l’emissione del relativo provvedimento di chiusura.

L’ispezione dei lavori in corso presso un’abitazione di via Sanguinelli ha poi portato alla denuncia del proprietario e del titolare di una ditta impegnata nei lavori per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Il proprietario, inoltre, si sarebbe avvalso del contributo lavorativo in nero di due operai e, per tali contestazioni, gli sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 14.508,00 euro, mentre l’importo nei confronti de dell’imprenditore è di 1474,00.

L’attività di preparazione alimenti di un esercizio commerciale dedito alla ristorazione in via Della Concordia è stata sospesa perché i suoi locali, sottoposti a verifica sanitaria, hanno evidenziato macroscopiche carenze igieniche che, pertanto, hanno determinato anche una sanzione amministrativa di 2000 euro nei confronti del titolare.

Infine, la dislocazione di pattuglie nel perimetro della zona d’intervento ha consentito di sottoporre a controllo una decina di autoveicoli e di identificare 19 persone, rilevando 7 violazioni al C.d.S. tra le quali la mancata copertura assicurativa e la guida senza patente, mentre un 22enne è stato segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana destinata ad un uso personale.