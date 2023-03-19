CORO LIRICO SICILIANO CON I BERLINER SYMPHONIKER

Dopo la trionfale inaugurazione nel sontuoso Teatro Principal di Zaragoza (Spagna) con l’incompiuta pucciniana, Turandot, il Coro Lirico Siciliano si appresta a essere protagonista di eventi che reste...

Dopo la trionfale inaugurazione nel sontuoso Teatro Principal di Zaragoza (Spagna) con l’incompiuta pucciniana, Turandot, il Coro Lirico Siciliano si appresta a essere protagonista di eventi che resteranno impressi nella storia culturale e artistica e nel panorama musicale internazionale.

Sarà un evento straordinario il debutto oggi dell’Ente lirico siciliano, diretto da Francesco Costa e presieduto da Alberto Munafò Siragusa, presso la Berliner Philharmonie Hall, una delle sale da concerto di maggiore prestigio a livello mondiale, con il capolavoro verista Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

L’atto unico vedrà schierati il Coro Lirico Siciliano e i Berliner Symphoniker, diretti da Filippo Arlia. Si tratterà di un evento nell’evento: rappresentare e incarnare le sensazioni, le emozioni, i colori e i sapori della terra siciliana, cristallizzati dal compositore livornese, in un palcoscenico tra i più ambiti a livello mondiale. Di assoluto rilievo la compagine orchestrale che si unirà al Coro Lirico Siciliano nel grande evento di oggi 19 Marzo.

Il Coro Lirico Siciliano, dunque – già Oscar della Lirica nel 2017 –, sarà il primo Ente del Sud Italia e tra i pochi al mondo a varcare le soglie del tempio musicale tedesco con una delle opere più rappresentative anche della identità del complesso corale; un privilegio eseguire, per la prima volta nella storia artistica della sala progettata da Hans Scharoun, l’opera in un atto di Mascagni, per una ulteriore consacrazione a livello internazionale dell’ente lirico siciliano.

Prosegue senza sosta, dunque, l’attività artistica del complesso corale siciliano, con sempre crescente successo di pubblico e critica: in un momento di difficoltà per l’arte e la cultura in genere, il Coro Lirico Siciliano si pone nuove sfide, che riesce sempre a superare brillantemente, imponendosi come uno dei più brillanti e dinamici enti lirici internazionali, ambasciatore del belcanto e della cultura italiana nel mondo.