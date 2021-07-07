CORONAVIRUS, 109 CASI E 2 MORTI IN SICILIA, LA CURVA DEI CONTAGI TORNA A SALIRE

Sono 109 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.891 tamponi processati, con una incidenza ancora sull'1%.La Regione è seconda per contagi giornalieri dietro la Campa...

Sono 109 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.891 tamponi processati, con una incidenza ancora sull'1%.

La Regione è seconda per contagi giornalieri dietro la Campania.

Le vittime sono 2 e portano il totale dei morti a 5.987. Il numero degli attuali positivi è di 3.357 con una diminuzione di 121 casi. I guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 228.

Negli ospedali i ricoverati sono 148, sette in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, salgono di uno e oggi sono 19.

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Palermo 24 casi, poi Caltanissetta con 23 casi, seguita da Enna con 21, Catania con 16 casi, Siracusa 10, Trapani e Agrigento 7, Messina 1, nessun caso a Ragusa

DATI ITALIA

Sono 1.010 i contagi da coronavirus oggi, 7 luglio 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati 14 morti. I tamponi processati sono 177.977, tra molecolari e antigenici, che fanno registrare un tasso di positività dello 0,56%. Sette in meno i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 180 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 37 in meno, per un totale di 1.234 persone presenti nei reparti ospedalieri con Covid-19.