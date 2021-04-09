CORONAVIRUS, 1505 CONTAGI IN 24 ORE, LA REGIONE RICALCOLA I DATI E IN SICILIA SPUNTANO ALTRI 258 DECESSI

Oggi, 9 Aprile, in Sicilia ci sono stati 258 morti, 6.022 guariti e 1.505 nuovi casi positivi al Coronavirus su 32.182 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo...

Oggi, 9 Aprile, in Sicilia ci sono stati 258 morti, 6.022 guariti e 1.505 nuovi casi positivi al Coronavirus su 32.182 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,67% dei soggetti sottoposti a test.

Sono 1.505 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.182 tamponi processati, con una incidenza del 4,7%. La Regione resta quinta per numero di contagi giornalieri.

Le nuove vittime comunicate dalla Regione in seguito a un ricalcolo con i dati incompleti dei mesi scorsi sono 258 e portano il totale a 5.015.

Il numero degli attuali positivi è di 21.752 con 4.475 casi in meno rispetto a ieri; anche questo dovuto a un ricalcolo dei dati incompleti sul numero dei guariti nelle ultime settimane: 6.022. Negli ospedali i ricoverati sono 1.317, 30 in più rispetto alla giornata precedente, quelli nelle terapie intensive sono 168, 4 in più rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province, Palermo registra 471 nuovi positivi, Messina 128, Catania 238, Trapani 135, Agrigento 181, Caltanissetta 110, Siracusa 110, Ragusa 84, Enna 48.

I dati e la tabella della Protezione Civile. In Lombardia oltre 3.200 casi. La Campania sopra quota 2.200, Piemonte e Puglia superano i 1.700. In Emilia Romagna quasi 1.500, i nuovi positivi del Lazio sono 1.363: a Roma 600. In Sicilia 258 morti per ricalcolo Regione

Sono 18.938 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 718 morti. Da ieri eseguiti 362.973 tamponi, l'indice positività è al 5,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.603 (-60 da ieri), 192 nuovi ingressi oggi.