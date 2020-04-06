CORONAVIRUS, 20MILA DENUNCE NEL WEEKEND

I controlli effettuati nel fine settimana dalle forze dell'ordine.Appena ieri sono stati 11mila per arrivare a oltre 20mila persone denunciate nel weekend dalle forze dell'ordine per il mancato rispet...

Appena ieri sono stati 11mila per arrivare a oltre 20mila persone denunciate nel weekend dalle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Ieri sono stati 186.741 i controllati: 11.022 sono stati sanzionati per i divieti di spostamento, 47 per false dichiarazioni e 25 per violazione della quarantena.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.538: 115 titolari sono stati sanzionati, per 24 è stata decisa la chiusura dell'attività.