CORONAVIRUS: A NICOLOSI 7 I CASI POSITIVI, A BIANCAVILLA SALGONO A 5

Sono 7 i casi conclamati di CORONAVIRUS nella città di Nicolosi.Il Sindaco Angelo Pulvirenti, in un video messaggio sul web, da la notizia comunicando che si tratta di 5 uomini e due 2 donne , che app...

Sono 7 i casi conclamati di CORONAVIRUS nella città di Nicolosi.

Il Sindaco Angelo Pulvirenti, in un video messaggio sul web, da la notizia comunicando che si tratta di 5 uomini e due 2 donne , che appartengono ad una fascia d'età compresa tra i 30 enne e gli 85 anni.

A Biancavilla l'aggiornamento direttamente dal Sindaco , Antonio Bonanno con il seguente post:

I dati a mia disposizione parlano di 5 casi complessivi di Covid 19 a Biancavilla.

È un virus diabolico. Che si trasmette con una facilità disarmante.

I nostri concittadini che hanno contratto il virus si trovano in quarantena assieme alle persone che sono state a stretto contatto con loro: uno dei pazienti è ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania.

Sono vicino ad ognuno di loro.

Ritengo giusto informarvi su tutto. Non ho intenzione di nascondervi nulla perché questa è una fase nella quale occorre essere al corrente di ogni cosa.

Vi chiedo solo di fare la vostra parte non uscendo di casa.

Entrambi i Sindaci invitano di rimanere all'interno delle proprie abitazioni e di attenersi a tutti i comportamenti di prevenzione antivirus.