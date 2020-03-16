CORONAVIRUS, DOCUMENTO SEGRETO GB: "DURERÀ UN ANNO"
L'epidemia di coronavirus è destinata nelle previsioni a durare per un anno, fino alla primavera del 2021. Lo si legge in un documento segreto redatto dal Public Health England per i responsabili del...
L'epidemia di coronavirus è destinata nelle previsioni a durare per un anno, fino alla primavera del 2021. Lo si legge in un documento segreto redatto dal Public Health England per i responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) svelato dal Guardian.
In questo arco di tempo, per quel che riguarda il Regno Unito, gli esperti che hanno firmato il rapporto affermano di aspettarsi un 80% della popolazione contagiata e un totale di 7,9 milioni persone costrette man mano al ricovero negli ospedali.
Si tratterebbe comunque di un "worst case scenario", ossia della peggiore delle variabili possibili, e il professor Chris Whitty, capo consulente medico del governo britannico, ritiene che i numeri saranno più bassi.