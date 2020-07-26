CORONAVIRUS; IN SICILIA 14 POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE, 7 I CASI NEL CATANESE

Sono 14, quasi tutti asintomatici, i pazienti risultati positivi in Sicilia in base al report trasmesso dalla Regione siciliana al Ministero della Salute. Il numero maggiore di contagi si registra nel...

Sono 14, quasi tutti asintomatici, i pazienti risultati positivi in Sicilia in base al report trasmesso dalla Regione siciliana al Ministero della Salute. Il numero maggiore di contagi si registra nel catanese, con 7 casi: cinque sono legati al cluster dell'hinterland etneo mentre altri due sono emersi in occasione dei tamponi effettuati nel pre triage per ricoveri in ospedale. Due positivi sono stati individuati a Messina grazie al contact tracing sulle persone entrate in contatto con i pazienti dell'Istituto ortopedico.

Altri due positivi sono stati registrati nel ragusano tra i 108 migranti sbarcati ieri a Pozzallo. Infine un solo nuovo caso ciascuno si registra nelle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta, anche quest'ultimo emerso grazie al contact tracing sul paziente trovato positivo ieri.

Attualmente positivi: 195 (+14)

Deceduti: 283 (0)

Dimessi/Guariti: 2.715 (0)

Casi totali: 3.193 (+14)

Tamponi: 263.662 (+1.508)

DATI ITALIA

Nelle ultime 24 ore sono stati 5 i nuovi decessi a causa del coronavirus. I nuovi guariti sono 198. I nuovi casi sono 254, con una leggera contrazione rispetto a ieri quando i nuovi casi erano 275. Questo secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute. Ad oggi i deceduti totali sono 35.107, i dimessi/guariti totali sono 198.446, i casi totali sono 246.118. Gli attuali positivi sono 12.565.