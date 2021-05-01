CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 10 MORTI, 1.113 GUARITI E 1.000 NUOVI CASI POSITIVI.

Sono 1000 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.029 tamponi processati, con una incidenza del 3,7%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 10 e portano il tota...

Sono 1000 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.029 tamponi processati, con una incidenza del 3,7%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 10 e portano il totale a 5.420.

Il numero degli attuali positivi è di 24.773, con un decremento di 123 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.113. Negli ospedali i ricoverati sono 1.303, 34 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 167, due in più rispetto a ieri.

La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 357 casi, Catania 193, Messina 93, Siracusa 106, Trapani 14, Ragusa 102, Caltanissetta 51, Agrigento 60, Enna 24.

DATI ITALIA

Sono 12.965 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 maggio, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 226 morti che portano il totale a 121.033 dall'inizio dell'emergenza covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 378.202 tamponi, il tasso di positività è al al 3,4%. I pazienti in terapia intensiva sono diminuiti di 61 unità, con 143 nuovi ingressi. I ricoverati in totale sono 18.381 (-559).