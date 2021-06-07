CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 156 NUOVI CASI POSITIVI, 3 MORTI E 241 GUARITI

Sono 156 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.759 tamponi processati, con una incidenza del 1,6%, che dunque torna a scendere e si allinea alla media nazionale.L...

Sono 156 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.759 tamponi processati, con una incidenza del 1,6%, che dunque torna a scendere e si allinea alla media nazionale.

La Regione è nuovamente al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.876. Il numero degli attuali positivi è di 7.883 con una diminuzione di 88 casi dopo il lieve aumento limitato alla giornata di ieri. I guariti sono 241.

Negli ospedali i ricoverati sono 435, 9 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 43, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo e Catania praticamente appaiate con, rispettivamente, 42 e 41 casi, Messina 24, Caltanissetta 17, Siracusa 14, Trapani 13, Ragusa 4, Enna 1 e nessun caso ad Agrigento.

DATI ITALIA

Sono 1.273 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, regione per regionem secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 7 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 84.567 tamponi con un indice di positività all'1,5%. Sono stati 759 i ricoveri in terapia intensiva, 15 in meno da ieri, mentre i ricoveri ordinari sono stati 4.910