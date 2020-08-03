CORONAVIRUS, REGISTRATI QUATTRO NUOVI CASI A MISTERBIANCO
Dalle notizie fornite in data 02.08.2020 dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi, risultanti dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità, sono complessivamente n.13 (tredici), di cui n.
2 ricoverati in ospedale e n. 11 a domicilio.
Ammontano a n.15 (quindici) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.
Di questi, cinque rimarranno in isolamento fino alla data della guarigione del coabitante, mentre i rimanenti n.10 permarranno in stato di isolamento fino ad esito negativo del tampone, ancora da eseguire.