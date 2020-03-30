95047

CORONAVIRUS, SPERANZA: "MISURE ESTESE ALMENO FINO A PASQUA"

Ieri l'aveva anticipato, oggi lo ribadisce. La lotta al coronavirus porta alla chiusura almeno fino a Pasqua.«Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazion...

30 marzo 2020 21:43
Ieri l'aveva anticipato, oggi lo ribadisce. La lotta al coronavirus porta alla chiusura almeno fino a Pasqua.

«Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. (12 Aprile)  Il governo si muoverà in questa direzione».

Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

