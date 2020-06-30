CORONAVIRUS,UNA VITTIMA E DUE NUOVI CASI DI CONTAGIO IN SICILIA: CRESCONO I CASI IN ITALIA

Due nuovi casi scoperti oggi in Sicilia a fronte dei 2.521 tamponi effettuati: i casi totali arrivano dunque a 3.080. Purtroppo si registra un morto che porta il totale dei decessi a 282. Rimangono ri...

Due nuovi casi scoperti oggi in Sicilia a fronte dei 2.521 tamponi effettuati: i casi totali arrivano dunque a 3.080. Purtroppo si registra un morto che porta il totale dei decessi a 282. Rimangono ricoverate 19 persone con sintomi, di cui 3 in terapia intensiva mentre in isolamento domiciliare ci sono ancora 106 persone. Attualmente sono ancora contagiate 128 persone, i guariti sono in totale 2.670. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 209.071 tamponi su 171.130 persone. Questi i dati comunicati oggi dal Ministero della Salute.

DATI ITALIA

Sono 142 oggi i nuovi contagiati da coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 126. Di questi 62 sono in Lombardia, pari al 43,6 per cento. Il numero totale dei casi sale così a 240.578. Le vittime invece fanno segnare un aumento a 23 (4 delle quali in Lombardia), dopo le 6 di ieri in tutta Italia. Complessivamente i morti salgono a 34.767, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi sono in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

I guariti superano quota 190mila. L'aumento nelle ultime 24 ore è di 1.052 unità, che porta il totale a 190.248. Diminuiscono di 3 unità oggi i pazienti in terapia intensiva: sono 93, dei quali 42 in Lombardia. In 11 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno rispetto a ieri, 14.380 le persone in isolamento domiciliare, 900 in meno, e 15.563 gli attualmente positivi, 933 in meno di ieri.