Costruzione dell’asilo nido comunale: ci siamo

Si chiude oggi (con la presentazione delle offerte) una vicenda che si trascinava da anni: esattamente dodici mesi fa, la giunta comunale diede il via libera al progetto esecutivo

95047.it Una vicenda che si trascinava da anni. Fin dalla precedente “legislatura” (o, meglio consiliatura) con una serie di polemiche, negligenze e arzigogolate che avevano finito col far saltare quasi tutto all’aria. Si recuperò tutto, in extremis, con una seduta dell’allora consiglio comunale che riuscì a trovare il modo di differire un debito fuori bilancio e trovare così i 50 mila euro che richiedeva la Regione per potere ricevere il finanziamento inerente la costruzione dell’asilo nido. Ma non finì lì: e l'attuale giunta nei mesi scorsi recuperò il dovuto.

Perché il resto, è storia più recente con l’attuale amministrazione che ha avuto il merito di non fare decadere quel finanziamento che andava confermato non solo sulla carta ma, con tempi strettissimi, anche con un progetto esecutivo. Cosa che è avvenuta esattamente un anno fa con la giunta comunale che deliberò l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione dell'asilo nido comunale che sorgerà fra via Messina e via Marco Polo, nel quartiere di Scala Vecchia. Per la cronaca, si tratterà dell’unica struttura pubblica di questo tipo in città. L’opera, come detto, è stata già ammessa ad un finanziamento: costerà circa 540 mila euro, messi a disposizione dall'assessorato regionale alla Famiglia e alle politiche sociali: con il Comune che integra la somma con il contributo di, appunto, 50 mila euro.

Oggi alle 13 la vicenda, di fatto, si chiude definitivamente perché scade il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte che vogliono partecipare alla costruzione del plesso. Lavori da concludere in 430 giorni. Di seguito, i principali termini del bando:

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER

LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Paternò

Descrizione: Lavori di costruzione asilo nido da sorgere tra la via Messina e Corso Marco Polo nel Comune di Paterno'.

Importo complessivo dell'appalto € 471.429,00 (euro quattrocentosettaunomilaquattrocentoventinove/00), di cui € 19.588,19 (euro dicecenovemilacinquecentoottanto/18), quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, e € 141.841,77 (euro centoquarantunomilaottocentoquaruntuno/77) quale costo del lavoro, non soggetti a ribasso.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Termine: ore 13 del giorno 30 giugno 2015;

Indirizzo: Comune di Paternò, Zona Ardizzone, Piazzale del Sole.

Modalità: secondo quanto previsto al punto 1 del disciplinare di gara.

Apertura offerte: prima seduta pubblica presso Comune di Paternò, Settore Lavori Pubblici, VI Piano Palazzo Municipale, alle ore 10 del giorno 1 luglio 2015.

L’eventuale seconda e successive sedute si svolgeranno presso la medesima sede, nelle ore e

nei giorni fissati e resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore

avviso per i concorrenti.