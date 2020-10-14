COVID 19: A BELPASSO SONO 36 A MISTERBIANCO 53 LE PERSONE POSITIVE

Aumentano i nuovi positivi a Belpasso ed a Misterbianco, rispettivamente di otto e tre rispetto al precedente aggiornamento dei rispettivi comuni.A Belpasso dal 3 agosto ad oggi, sono 45 in totale i c...

Aumentano i nuovi positivi a Belpasso ed a Misterbianco, rispettivamente di otto e tre rispetto al precedente aggiornamento dei rispettivi comuni.

A Belpasso dal 3 agosto ad oggi, sono 45 in totale i cittadini risultati positivi. 36 gli effettivi oggi. 8 i guariti. 3 gli ospedalizzati e purtroppo, come comunica il Sindaco, 1 deceduto.

Nella giornata di oggi, conclude il Sindaco dunque, contiamo 8 contagi in più, 1 guarito, e due ospedalizzati.

Con ordinanza n° 75 del 14/10/2020 considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale, il Sindaco ha ordinato la chiusura per domani, giovedì 15 ottobre 2020 di tutti le scuole del territorio.







MISTERBIANCO

Dalle notizie fornite in data odierna dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi, risultanti dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità, sono complessivamente n.53 (cinquantatre), di cui n. 10 ricoverati in ospedale e n. 43 a domicilio.

Ammontano a n.87 (ottantasette) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.





