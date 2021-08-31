COVID: IN SICILIA 1.091 (319 NEL CATANESE) I NUOVI POSITIVI, 19 I MORTI

Sono 1.091 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 1.600)a fronte di 21.113 tamponi processati in Sicilia.L'incidenza scende al 5,1% (ieri era al 14,3%).L'isola r...

A cura di Redazione 31 agosto 2021 20:16

Condividi