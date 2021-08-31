COVID: IN SICILIA 1.091 (319 NEL CATANESE) I NUOVI POSITIVI, 19 I MORTI
Sono 1.091 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 1.600)a fronte di 21.113 tamponi processati in Sicilia.
L'incidenza scende al 5,1% (ieri era al 14,3%).
L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dalla Lombardia con 723 casi.
Gli attuali positivi sono 28.443 con un decremento di 46 casi.
I guariti sono 1.118 mentre si registrano altre 19 vittime che portano il totale dei decessi a 6.342. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna 1 è deceduto il 30 agosto, 1 il 29 agosto e 7 il 28 agosto.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 941 i ricoverati, 6 in meno rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 117, uno in più rispetto a ieri.
Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 240, Catania 319, Messina 27, Siracusa 126, Ragusa 45, Trapani 86, Caltanissetta 75, Agrigento 105, Enna 68.
DATI ITALIA
Covid in Italia, sono 5.498 i contagi secondo i dati regione per regione del bollettino Covid-19 della Protezione Civile. Da ieri sono stati 75 i morti.
Sono stati 307.643 i tamponi processati con un tasso di positività all'1,78 %. In leggero calo i ricoverati con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, che porta il totale a 4252 persone.
Diminuiscono di quattro unità anche le terapie intensive occupate, in tutto 544 nel nostro Paese con 49 nuovi ingressi nelle ultime 48 ore.
Da inizio pandemia le vittime sono state 129.221 nel Paese. Da ieri sono stati 8.885 i guariti.