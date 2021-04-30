COVID: IN SICILIA 861 I NUOVI POSITIVI, 19 I MORTI ED ALTRE TRE ZONE ROSSE

Sono 861 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.145 tamponi processati, con una incidenza del 3,1%. La Regione è ottava per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 19 e portano il total...

A cura di Redazione 30 aprile 2021 20:58

