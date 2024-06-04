CREMA IDRATANTE PER LA PELLE RICHIAMATA: ECCO LOTTO E INFO DEL COSMETICO

ZETA, una realtà industriale italiana composta da aziende specializzate nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci, cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici e biocidi/presidi m...

ZETA, una realtà industriale italiana composta da aziende specializzate nello sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci, cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici e biocidi/presidi medico chirurgici, ha comunicato in una nota, il richiamo dal mercato della crema idratante “EUPHIDRA AMIDOMIO COLD CREAM" nel formato tubo da 100 ml per un problema riscontrato durante un controllo interno.

Nello specifico si tratta del lotto 28003292 della Euphidra Amidomio Cold Cream, a marchio ZETA, arricchito con amido di riso, cera di riso, burro di karite', squalano, ceramidi e olio di mandorle dolci, commercializzato nelle farmacie ma anche via internet.

La crema idratante incriminata è quella per pelli sensibili. Al suo interno, è stata rilevata “Anomala densita' e viscosita' che porta ad una possibile separazione del prodotto.

La società Zeta Farmaceutici S.p.A. con sede legale a Vicenza in Via Mentana, 38, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti che hanno acquistato il prodotto con il lotto segnalato, se possibile, renderlo al venditore