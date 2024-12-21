CROLLA TORRE IN PIZZERIA COLPITA DA FULMINE A PALERMO: QUATTRO FERITI, DUE SONO GRAVI

Quattro persone sono rimaste ferite a Palermo, due delle quali in modo grave, nella pizzeria Braciera in Villa, nella storica villa Lampedusa, dopo essere state colpite dai detriti di una antica torre...

Quattro persone sono rimaste ferite a Palermo, due delle quali in modo grave, nella pizzeria Braciera in Villa, nella storica villa Lampedusa, dopo essere state colpite dai detriti di una antica torre crollata a causa di un fulmine.

L'incidente si è verificato questa sera nel corso di un nubifragio.

I feriti sono tre donne che stavano cenando nel locale, una trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico mentre le altre due hanno riportato fratture a una spalla e a una mano, e il cuoco del ristorante che sarebbe stato sfiorato dalla scarica elettrica.

E' stato il primo ad essere soccorso dai sanitari del 118 che hanno trasferito due persone in codice rosso nel vicino ospedale di Villa Sofia e due al Civico. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia.