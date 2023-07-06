DA DOMANI CALDO AFRICANO DA INCUBO, IN SARDEGNA SI ARRIVERÀ A 46 GRADI

Il nuovo anticiclone africano sarà più potente del precedente e porterà una ondata di caldo a partire da venerdì su tutta l'Italia.Previsti picchi sopra i 40°C al sud, con punte fino ai 46°C nelle zon...

Il nuovo anticiclone africano sarà più potente del precedente e porterà una ondata di caldo a partire da venerdì su tutta l'Italia.

Previsti picchi sopra i 40°C al sud, con punte fino ai 46°C nelle zone interne della Sardegna.

Caldo anche al centro e al nord, dove però si prevede qualche temporale di calore. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

"Il tempo - sottolinea - fino a dopodomani, continuerà a rimanere più incerto al nord, ancora interessato dalle correnti instabili in arrivo dall'oceano Atlantico". Previsti dunque temporali, localmente di forte intensità, con grandinate e colpi di vento, non solo sulle Alpi, ma anche sulla Pianura Padana, soprattutto della Lombardia e del Triveneto (tra mercoledì sera e giovedì mattina). Il resto d'Italia sarà protetto dall'alta pressione.

L'anticiclone africano inizierà a salire con prepotenza verso l'Italia a partire da venerdì e nei giorni successivi infiammerà tutte le regioni. Dal weekend, soprattutto in Sardegna le temperature massime potrebbero superare facilmente i 40°C con picchi persino di 45°C sulle zone interne meridionali. Su Toscana e Lazio i valori termici diurni toccheranno i 36-37°C a Firenze e Roma. Bollente anche il nord, ma si dovrà fare i conti con la possibilità di qualche temporale di calore che potrebbe interessare l'arco alpino, soprattutto di confine.

Nel dettaglio - Mercoledì 5. Al nord: temporali dalle Alpi verso la pianura lombarda e del Triveneto in serata/nottata. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo