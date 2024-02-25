95047

DA DOMANI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALLO SVINCOLO SAN GIOVANNI GALERMO DELLA TANGENZIALE, CHIUSE LE RAMPE. I DETTAGLI

Da domani Anas effettuerà lavori di pavimentazione su due delle quattro rampe dello svincolo di San Giovanni Galermo, lungo la Tangenziale Ovest di Catania.Lunedì 26 e martedì 27 febbraio, nella fasci...

A cura di Redazione Redazione
25 febbraio 2024 18:38
Da domani Anas effettuerà lavori di pavimentazione su due delle quattro rampe dello svincolo di San Giovanni Galermo, lungo la Tangenziale Ovest di Catania.

Lunedì 26 e martedì 27 febbraio, nella fascia oraria 7-18, gli interventi interesseranno la rampa utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa e diretti a San Giovanni Galermo.

Da mercoledì 28 febbraio a venerdì 1° marzo, dalle 7 alle 18, i lavori si svolgeranno sulla rampa utilizzata dai veicoli provenienti da San Giovanni Galermo e diretti a Messina.

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

