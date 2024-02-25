DA DOMANI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALLO SVINCOLO SAN GIOVANNI GALERMO DELLA TANGENZIALE, CHIUSE LE RAMPE. I DETTAGLI

Da domani Anas effettuerà lavori di pavimentazione su due delle quattro rampe dello svincolo di San Giovanni Galermo, lungo la Tangenziale Ovest di Catania.Lunedì 26 e martedì 27 febbraio, nella fasci...

Da domani Anas effettuerà lavori di pavimentazione su due delle quattro rampe dello svincolo di San Giovanni Galermo, lungo la Tangenziale Ovest di Catania.

Lunedì 26 e martedì 27 febbraio, nella fascia oraria 7-18, gli interventi interesseranno la rampa utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa e diretti a San Giovanni Galermo.

Da mercoledì 28 febbraio a venerdì 1° marzo, dalle 7 alle 18, i lavori si svolgeranno sulla rampa utilizzata dai veicoli provenienti da San Giovanni Galermo e diretti a Messina.

