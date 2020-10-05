DA LUGLIO AD OGGI GIÀ 6 I CASI DI INTOSSICAZIONE DA FUNGHI. SPORTELLO DELL’ASP PURE A PATERNÒ

Sono già stati necessari 6 interventi dei micologi dell’Asp di Catania presso i Pronto Soccorso a causa di intossicazione da fungo “Chlorophyllum molybdites”, specie fungina originaria del nord Americ...

Sono già stati necessari 6 interventi dei micologi dell’Asp di Catania presso i Pronto Soccorso a causa di intossicazione da fungo “Chlorophyllum molybdites”, specie fungina originaria del nord America e delle regioni temperate sub tropicali, la cui comparsa è diventata frequente negli ultimi anni anche nel territorio etneo e che causa, se consumata, intossicazione con sintomatologia gastroenterica.

La specie in questione può essere facilmente scambiata con la ricercata “Macrolepiota procera” (“Mazza di tamburo”, volgarmente chiamata “cappiddini”), specie commestibile e largamente raccolta e consumata.

La presenza del “Chlorophyllum molybdites” sul territorio etneo è stata individuata dal dr. Alfio Pappalardo, micologo dell’Asp di Catania, che sta partecipando a un progetto di studio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia, diretto dal prof. Roberto Venanzoni, finalizzato all’identificazione delle specie fungine che sono causa di intossicazioni alimentari.

«Ricordiamo ai cittadini che tutte le partite di funghi spontanei posti in vendita devono essere accompagnate da tagliando di avvenuta certificazione da parte dell’Asp - sottolinea la dr.ssa Elena Alonzo, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) dell’Azienda sanitaria catanese -. Questa certificazione garantisce la commestibilità dei funghi e riporta altresì la data entro la quale gli stessi vanno tassativamente consumati. Invito, pertanto, i consumatori a prestare la massima attenzione e, in caso di raccolta occasionale di funghi, di sottoporre l’intera partita di funghi ai micologi dell’Asp prima del consumo, al fine di eliminare il rischio di intossicazioni».

SI POTENZIA LA RETE MICOLOGICA AZIENDALE

Disposto, inoltre, dalla Direzione aziendale, guidata dal dott. Maurizio Lanza, il potenziamento dell’Ispettorato micologico con l’apertura di tre nuovi Sportelli, rispettivamente a: Bronte, Giarre e Paternò.

L’Ispettorato assicurerà presso i singoli Sportelli micologici i seguenti servizi:

- esame di commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito);

- rilascio certificazione commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo su c/c 49436850 ASP Catania – Causale: “Diritti sanitari ispettorato micologico”).

Di seguito si riportano le sedi e gli orari di apertura di tutti gli Sportelli micologici sul territorio provinciale:

Paternò

Unità Operativa Igiene Pubblica di Paternò

Via Massa Carrara, 2

095.7975060/61

Giovedì: 15.30-17.30 (previo appuntamento telefonico)

Catania

Unità Operativa Igiene Pubblica di Catania

Viale Vittorio Veneto, 31

095.2545022/23

Lunedì: 8.00-10.00; da Martedì a Venerdì: 8.00-9.00

Cerza di San Gregorio

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - SIAN

Via Tevere, 39

095.2540114/2540167/2540168/2540190

Lunedì: 8.00-9.30, 13.00-14.00; da Martedì a Venerdì: 8.00-9.00

Bronte

Unità Operativa Igiene Pubblica di Bronte

Via Marziano, 50

095.7746506/03

Martedì: 15.00-16.00 (previo appuntamento telefonico)

Caltagirone

Unità Operativa Igiene Pubblica di Caltagirone

Piazza Marconi, 2

0933.353106/353015

da Lunedì a Mercoledì: 13.00-14.00 (previo appuntamento telefonico)

Giarre

Unità Operativa Igiene Pubblica di Gravina di Giarre

Via Don Minzoni, 1 - piano IV

Lunedì: 8.30-9.30

Mascalucia

Unità Operativa Igiene Pubblica di Gravina di Catania

Via Regione Siciliana, 12

095.7502104

Lunedì: 8.00-10.00; da Martedì a Venerdì: 8.00-9.00

DAL 3 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE ATTIVI, NEI FINE SETTIMANA, ANCHE GLI SPORTELLI MICOLOGICI AGGIUNTIVI

A partire da oggi, 3 ottobre, in occasione della maggior presenza sul territorio di funghi freschi eduli spontanei, verranno, inoltre, garantite, come ogni anno, le aperture straordinarie nei fine settimana, onde consentire alla collettività il consumo di funghi in sicurezza.

Gli Sportelli micologici aggiuntivi sono operativi nei giorni di seguito riportati e presso le sedi e gli orari indicati. Resteranno attivi sino all’1 novembre.

Tutti i Venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00

Mascalucia - presso Ufficio sanitario Asp - Via Regione Siciliana, 12

Tutti i Sabato, dalle ore 8.00 alle 11.00

Pedara - presso Poliambulatorio Asp - Via Etnea, 56

Tutti i Sabato, dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Zafferana Etnea - presso Guardia Medica - Via Giardini

Tutte le Domeniche di Ottobre, dalle ore 8.00 alle 11.00

Zafferana Etnea - presso Guardia Medica - Via Giardini

Per maggiori info i cittadini potranno rivolgersi all’Ispettorato micologico dell’Asp di Catania che ha sede a Cerza San Gregorio, presso il Dipartimento di Prevenzione, in Via Tevere, 39, ai seguenti contatti: 095.2540167/114/190; [email protected].