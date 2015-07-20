Da mercoledì si ristruttura il “Parco del Sole”

La grande area intitolata a “Giovanni XXIII” da dopodomani chiusa per lavori di ripristino: verrà rifatto anche l’asfalto, sistemata la bambinopoli. Creata anche un’area per i cani

95047.it Il parco Giovanni XXIII meglio noto come “Parco del Sole” cambia volto. Inizieranno dopodomani, mercoledì 22 luglio, i lavori di riqualificazione della grande area da sempre punto di riferimento di giovani, famiglie, piccoli e grandi della città. Nel periodo interessato alle opere di risistemazione il parco rimarrà chiuso. Le opere di restyling riguarderanno: rifacimento generale dell’asfalto, della bambinopoli in cui verrà anche inserito l’asfalto antitrauma, l’istallazione di attrezzi ginnici per chi volesse dedicarsi ad attività sportiva, risistemazione dei servizi igienici, istallazione di telecamere di video sorveglianza e di un impianto fotovoltaico, il ripristino dell illuminazione con lampade a led. Ma la vera novità riguarda gli amici a 4 zampe: è prevista infatti un'area di “sgambamento" per cani.

La durata dei lavori come da contratto è di 90 giorni. "Stiamo cercando di rivisitare questa città in maniera più vivibile - afferma l’assessore ai lavori pubblici Carmelo Palumbo - la ditta incaricata potrebbe concludere i lavori anche per settembre, periodo in cui ricomincia il grande afflusso di gente al parco subito dopo il periodo estivo”.