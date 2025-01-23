DA OGGI IL CATANIA FC SI ALLENA NELLO STADIO “MAZZOLA” DI MISTERBIANCO

“Ci eravamo messi a disposizione del Catania FC già nel 2022, con l’arrivo della nuova proprietà di Pelligra, contando sull’efficienza della nostra impiantistica sportiva. Oggi accogliamo con grande g...

“Ci eravamo messi a disposizione del Catania FC già nel 2022, con l’arrivo della nuova proprietà di Pelligra, contando sull’efficienza della nostra impiantistica sportiva. Oggi accogliamo con grande gioia i rossazzurri nella nostra città, nello Stadio “Mazzola” che è un vero e proprio fiore all’occhiello, l’abbiamo ristrutturato da poco ed è in perfette condizioni. Quando si entra in campo si respira l’aria che ti fa sognare le grandi arene sportive. La città di Misterbianco diventa sempre più punto di riferimento nell’impiantistica sportiva siciliana, tanto da poter aiutare la prima squadra del Catania ad allenarsi al meglio. Siamo orgogliosi di ospitare i rossazzurri. Confidiamo che dalla nostra città arrivi la spinta giusta per la stagione dei ragazzi di mister Toscano”.

Così il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, salutando in campo la squadra del Catania FC che, da oggi, si allenerà allo Stadio “Valentino Mazzola” della città etnea.

La società di Ross Pelligra e l’Amministrazione Corsaro hanno formalizzato l’intesa per svolgere gli allenamenti dei rossazzurri nello storico impianto misterbianchese, nelle more del ripristino del “Cibalino” e per l’indisponibilità dello Stadio Massimino di Catania.

Il sindaco Corsaro, accompagnato dall’assessore al ramo Piero Pignataro, ha consegnato lo stemma della Città di Misterbianco alla società, dando poi un incoraggiamento ai calciatori e allo staff rossazzurro e intrattenendosi con l’amministratore delegato Vincenzo Grella e l’allenatore Domenico Toscano.