DA STASERA, CHIUSURA NOTTURNA DELLA SS.121 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER I LAVORI SULL'EX PONTE GRACI

L'Anas in data 21/07/2020 ha inviato ai comuni interessati una comunicazione avente per oggetto” Lavori di ricostruzione del Cavalcavia sulla SS 121 al Km 7+950 e intervento di rifunzionalizzazione d...

L'Anas in data 21/07/2020 ha inviato ai comuni interessati una comunicazione avente per oggetto” Lavori di ricostruzione del Cavalcavia sulla SS 121 al Km 7+950 e intervento di rifunzionalizzazione del sottopasso di Via Rosolino Pilo "PONTE GRACI", con la relativa chiusura della SS 121 nel tratto compreso tra il km 7+850 al km 8+050, in entrambi i sensi di marcia.

Al fine di assicurare un buon andamento e conclusione rapida del lavori, il comune di Misterbianco, per quanto riguarda il tratto di sua competenza, ha emanato l’ordinanza n° 39 del 22/07/2020 e la N°41 del 23/07/2020 per deviare la circolazione veicolare proveniente dalla SS 121 sia direzione Paternò e sia in direzione Catania.

I GIORNI INTERESSATI

a) dalle ore 21:00 del 24/07/2020 fino alle ore 06:00 del 25/07/2020;

b) dalle ore 21:00 del 27/07/2020 fino alle ore 06:00 del 28/07/2020;

c) dalle ore 21:00 del 28/07/2020 fino alle ore 06:00 del 29/07/2020;

PERCORSI

I veicoli provenienti dalla SS.121 direzione Paternò all’altezza dello svincolo per Misterbianco, devono percorrere il

seguente percorso alternativo:

Uscita obbligatoria a Misterbianco, direzione via Giuseppe Garibaldi,via Nunzio Caudullo, via S. Antonio Abate, via

Erbe Bianche, uscita via Piano Tavola e continuare fino ad immettersi sulla SS.121 direzione Paternò; I veicoli provenienti da Piano Tavola direzione Misterbianco – Catania devono percorrere il sottopassaggio per

immettersi sulla SS.121; su Via Aldo Moro ( ex SS.121), il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 ton e in particolare su tutto il percorso alternativo

