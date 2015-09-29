Dal 15 al 25 ottobre il X Memorial Mariano Ventimiglia

Il programma della manifestazione organizzata dall'associazione culturale paternesi.com

95047.it L’Associazione Culturale Paternesi.com con il contributo del Comune di Paternò Assessorato alla Cultura organizza il X Memorial Mariano Ventimiglia dal 15 al 25 Ottobre 2015 presso il Palazzo delle Arti a Paternò.

A questa decima edizione parteciperanno 100 artisti che esporranno le proprie opere di pittura, scultura, fotografia e installazioni sotto la guida dalla gallerista, nonché artista paternese, Valentina Signorello.

La giuria sarà diretta dal maestro Ghumbert di Cattolica, per altro già artista che ha partecipato a tutte le edizioni vincendo il premio per la pittura. Evento particolare per questi dieci anni è l’annullo filatelico in collaborazione con le Poste Italiane e con il prezioso aiuto del Dott. Uccellatore e del Sig. Carobene.

I premi saranno creati da Filippo Messina, figlio del Maestro Barbaro Messina il quale in questi anni ci dato modo di conoscere meglio la storia di Mariano Ventimiglia.

A moderare la conferenza e la premiazione di quest’anno sarà il Giornalista Salvo Fallica che in questi anni ha da sempre dato il proprio contributo al nostro memorial.

Grande novità di quest’anno è stata quella di voler rendere il Memorial un momento multiculturale e per questo abbiamo creato degli eventi durante il fine settimana

Di seguito il calendario degli eventi:

Venerdì 16 Ottobre - Conferenza Dott. Lojacono su Cibo, natura e Salute. Parteciperà il Dott. Paolo Guarnaccia

Sabato 17 Ottobre - Presentazione del libro di Mario Cunsolo

Domenica 18 Ottobre - Serata dedicata alla Sicilianità a cura del Prof. Salvo Luzzio

Sabato 24 Ottobre - CONFERENZA - ANNULLO FILATELICO e PREMIAZIONE. L’annullo filatelico partirà dalle ore 15.00; la conferenza e la premiazione sono fissate per le ore 18.00. La serata sarà dedicata alla Mediterraneità

Domenica 25 Ottobre - Presentazione del libro di Luigi Urso

Durante l’annullo filatelico sarà possibile far timbrare la Cartolina del X Memorial Mariano Ventimiglia messa in distribuzione durante la giornata.