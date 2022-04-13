METEO: DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI' 14 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 36/48, SI PREVEDONO VENTI FORTI SULLA SICILIA CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE

Un minimo depressionario, in lento movimento dall’Algeria verso la Sicilia, influenza seppur marginalmente le condizioni meteorologiche sulle due isole maggiori italiane.In tale contesto, nel corso de...

Un minimo depressionario, in lento movimento dall’Algeria verso la Sicilia, influenza seppur marginalmente le condizioni meteorologiche sulle due isole maggiori italiane.

In tale contesto, nel corso delle prossime ore, un flusso sud-orientale andrà intensificandosi sullo Ionio centro-meridionale, interessando Sicilia e Calabria con venti da forti a burrasca.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani venti forti o di burrasca dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria, specie in corrispondenza dei rilievi e lungo i settori costieri meridionali ed orientali.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE

DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI' 14 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 36/48, SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI SULLA SICILIA CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.