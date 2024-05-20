DALL'I.C. DON MILANI DI PATERNO' ALLA VERDE TRANSILVANIA.

Seconda mobilità del progetto AOPEL trascorsa nella "scola gimnaziale Dr. Aurel Vlad" di Orastie, in Romania.Cinque docenti (Brigitte Tornambe',referente del progetto,Cinzia Nicolosi,vice referente,Ag...

Seconda mobilità del progetto AOPEL trascorsa nella "scola gimnaziale Dr. Aurel Vlad" di Orastie, in Romania.

Cinque docenti (Brigitte Tornambe',referente del progetto,Cinzia Nicolosi,vice referente,Agata Impallomeni,Marina Pulvirenti e Alessandra Di Mase) hanno colto un'opportunità formativa unica,immergendosi in una realtà culturale nuova e stimolante,apprezzando stili d'insegnamento innovativi.

Le cinque docenti sono state anche delle divertite lettrici di italiano in alcune classi che studiando la nostra lingua.

I momenti culturali trascorsi tra le eleganti città di Timisoara,Cluj- Napoca,Sibiu ,Alba Iulia e siti archeologici di notevole importanza, hanno confermato la grande organizzazione dei docenti romeni.

La settimana si e' conclusa con un irresistibile show all'aperto,nel quale, non solo sono stati coinvolti gli insegnanti dei paesi partner ,ma ha anche visto lavorare con entusiasmo studenti della stessa scuola ma provenienti da culture diverse.