DATI ITALIA: TORNANO A CRESCERE I POSITIVI: 4492 IN PIÙ, IN TOTALE 62.013. OGGI 662 MORTI E 999 GUARITI

Il trend in calo delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia si ferma. Se per 4 giorni di seguito era stato in costante calo, oggi torna a crescere. Sono 4492 le persone attualmente positive in più (ieri 3.492), per un totale di contagiati di 62.013.

Nelle ultime 24 ore sono morte 662 persone (ieri 683), portando il bilancio totale delle vittime con coronavirus a 8165. I guariti superano per la prima volta i diecimila (10.361 persone), 999 in più.

Il totale delle persone che ha contratto il virus in Italia arriva a 80.539.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 62.013 (+4.492)

• morti: 8.165 (+662)

• guariti: 10.361 (+999)

TOTALE CASI: 80.539 (+6.153)

DATI SICILIA

In Sicilia sono 1.095 le persone trovate positive al coronavirus fino ad ora, 159 in più rispetto a ieri, ma con un calo del trend dei ricoverati e delle persone in terapia intensiva. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 9.658. Di questi sono risultati positivi 1.164 (+170 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.095 persone (+159).

Sono ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania).