DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO, IN FIAMME STERPAGLIE E RIFIUTI

Un ncendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 07.30, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con RagalnaUna densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile...

A cura di Redazione 28 agosto 2020 08:46

Condividi