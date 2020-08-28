DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO, IN FIAMME STERPAGLIE E RIFIUTI
Un ncendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 07.30, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con RagalnaUna densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile...
A cura di Redazione
28 agosto 2020 08:46
Un ncendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 07.30, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con Ragalna
Una densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.
Segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.
