DENSA COLONNA DI FUMO NERO IN CIELO, IN FIAMME STERPAGLIE E RIFIUTI

Un ncendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 07.30, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con RagalnaUna densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile...

A cura di Redazione Redazione
28 agosto 2020 08:46
Un ncendio si è sviluppato questa mattina intorno alle ore 07.30, in zona Porrazzo, lungo la strada intercomunale che collega Paternò con Ragalna

Una densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri.

Segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.

