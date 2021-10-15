DENUNCIATI QUATTRO ADRANITI PERCHÉ AVEVANO PAURA DI ESSERE RAPINATI: SEQUESTRATI ANCHE UN COLTELLO ED UNA MAZZA CHIODATA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato 4 giovani di Adrano, rispettivamente di 19, 22, 23 e 25 anni, perché ritenuti responsabili in concorso di porto abusivo di...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato 4 giovani di Adrano, rispettivamente di 19, 22, 23 e 25 anni, perché ritenuti responsabili in concorso di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa notte i militari, mentre stavano eseguendo un servizio perlustrativo nella zona di via Galermo, hanno notato nei pressi di una stazione di servizio una Ford Focus station wagon con quattro persone a bordo ed hanno così imposto l’alt al suo conducente.

I 4 ragazzi sono stati controllati dai militari che, poi, hanno esteso la perquisizione all’autovettura rinvenendo una barra in ferro, una martellina, un bastone, nonché un coltello a serramanico della lunghezza di 32 centimetri ed addirittura una mazza di legno nella cui estremità, per un effetto ancora più devastante, erano state conficcate delle grosse viti.

Singolare la giustificazione addotta da uno dei denunciati, il quale ha tentato di giustificarsi con i militari con la necessità di difendersi a Catania da tentativi di rapina. (g/t)