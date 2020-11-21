DIDATTICA A DISTANZA, ECCO COME ATTIVARE L’OFFERTA PER I GIGA GRATIS AGLI STUDENTI

Didattica a distanza, ma senza consumare gigabyte di traffico. Per i ragazzi costretti a studiare da casa seguendo le lezioni online – e che lo fanno senza avere un abbonamento a banda larga o ultrala...

Didattica a distanza, ma senza consumare gigabyte di traffico. Per i ragazzi costretti a studiare da casa seguendo le lezioni online – e che lo fanno senza avere un abbonamento a banda larga o ultralarga fisso – un pensiero in meno insomma, dopo l’iniziativa promossa dal Governo e sposata dai principali operatori di telefonia. Tim, Vodafone e Wind Tre hanno infatti accolto l’invito del Governo escludendo le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di Giga.

Le maggiori compagnie telefoniche italiane, per l’emergenza pandemica, garantiscono alle famiglie di attivare promozioni che permettano di navigare gratis sulle piattaforme dedicate alla didattica a distanza.

I piani da attivare sono:

Per Tim : E-learning card (attivabile dall’area “Tim Party”). Validità : un anno

Qui si inserisce la scelta di Tim, Vodafone e Wind Tre di partire con questa iniziativa dei Giga gratis per la didattica a distanza. Quanto a Tim, in realtà la misura non rappresenta una novità perché la compagnia telefonica si è trovata, nei fatti, a rinnovare un impegno già avviato da mesi visto che già dallo scorso anno scolastico, a seguito dell’esplodere della pandemia, ha attivato la promozione gratuita E-Learning Card a tutti i propri clienti ricaricabili consumer di rete mobile con un’offerta dati attiva. Basta solo accedere all’area riservata di “Tim Party”, il programma fedeltà per i clienti dell’operatore e attivare la promozione valida un anno.

Per Vodafone : Pass Smart Meeting ( attivabile dall’area my vodafone). Validità: 3 mesi

Operativamente Vodafone ha fatto sapere che gli studenti interessati potranno attivare “Pass Smart Meeting” accedendo all’app My Vodafone oppure nell’area Fai da te del sito Vodafone.it. Il tutto per un’offerta senza costi e che si disattiverà automaticamente dopo tre mesi. Anche Vodafone, nella sua comunicazione, ha ricordato che la scorsa primavera aveva eliminato il limite di Giga per i ragazzi dalle Scuole Superiori e aveva dato ai giovani studenti la possibilità di accedere alle principali piattaforme di didattica a distanza senza consumare i Giga della propria offerta sino alla fine dell’anno scolastico.

Per Wind-tre: Edu Time (attivabile dal 23 novembre 2020, 50 giga aggiuntivi al mese da utilizzare da lunedì al sabato dalle 8,00 alle 15,00, per un mese).

Wind Tre partirà con la sua tariffa zero rating per la didattica a distanza il 23 novembre. La compagnia propone così “Edu Time”: 50 Giga aggiuntivi al mese per un mese, da utilizzare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 15. Potranno usufruire di “Edu Time” automaticamente e senza alcun costo aggiuntivo, tutti i nuovi clienti Under 25 che attivano un’offerta voce e Internet e tutti i nuovi clienti Under 30 che attivano l’offerta “Young”. Sempre a partire dal 23 novembre anche i clienti con offerte compatibili ed età under 25 potranno attivare “Edu Time” sull’app Wind Tre.

Per maggiori informazioni e specificazioni sulle promozioni, contattare gli operatori telefonici.

