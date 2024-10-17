DIESEL AGRICOLO SPACCIATO PER NORMALE, FINANZA SVELA MAXI-TRUFFA SUI CARBURANTI IN SICILIA, 15 MISURE CAUTELARI

Un sodalizio che commercializzava in vasta scala in Sicilia ingenti quantitativi di gasolio agevolato a uso agricolo evadendo Iva e accise è al centro di un'inchiesta della Procura di Catania che ha p...

Un sodalizio che commercializzava in vasta scala in Sicilia ingenti quantitativi di gasolio agevolato a uso agricolo evadendo Iva e accise è al centro di un'inchiesta della Procura di Catania che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e reali e al sequestro di beni nei confronti di 15 indagati.

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta all'accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio.

A eseguire nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa la misura cautelare emessa dal gip sono 45 militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania con la collaborazione di funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del gruppo operativo regionale antifrode e dell'ufficio dell'Adm del capoluogo etneo.