95047

DISSERVIZIO IDRICO PER URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PIAZZA S. FRANCESCO DI PAOLA

L’A.M.A. comunica che a seguito di urgenti lavori di riparazione condotta idrica in Piazza San Francesco di Paola, in data odierna 07/04/2020 si verificheranno disservizi idrici per mancanza di acqua....

A cura di Redazione Redazione
07 aprile 2020 09:50
DISSERVIZIO IDRICO PER URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PIAZZA S. FRANCESCO DI PAOLA -
News
Condividi

L’A.M.A. comunica che a seguito di urgenti lavori di riparazione condotta idrica in Piazza San Francesco di Paola, in data odierna 07/04/2020 si verificheranno disservizi idrici per mancanza di acqua.

Non appena saranno completati i lavori di ripristino della condotta si provvederà a regolarizzare il regime idraulico di distribuzione.

Per quanto sopra, in data odierna 07/04/2020 si avranno problemi nella distribuzione idrica nelle zone

  • Collina storica,
  • Santa Barbara,
  • San Gaetano,
  • Via Vittorio Emanuele parte bassa,
  • Acque grasse,
  • Vittorio Veneto,
  • G.B. Nicolosi e zone limitrofe.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200407-WA0001.mp4

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047