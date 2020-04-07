DISSERVIZIO IDRICO PER URGENTI LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PIAZZA S. FRANCESCO DI PAOLA
07 aprile 2020 09:50
07 aprile 2020 09:50
L’A.M.A. comunica che a seguito di urgenti lavori di riparazione condotta idrica in Piazza San Francesco di Paola, in data odierna 07/04/2020 si verificheranno disservizi idrici per mancanza di acqua.
Non appena saranno completati i lavori di ripristino della condotta si provvederà a regolarizzare il regime idraulico di distribuzione.
Per quanto sopra, in data odierna 07/04/2020 si avranno problemi nella distribuzione idrica nelle zone
- Collina storica,
- Santa Barbara,
- San Gaetano,
- Via Vittorio Emanuele parte bassa,
- Acque grasse,
- Vittorio Veneto,
- G.B. Nicolosi e zone limitrofe.
