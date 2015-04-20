Oggi nella chiesa Spirito Santo i funerali di Luca Benfatto

A Monza l'ultimo saluto da parte dei colleghi militari

95047.it Oggi, martedì, Paternò darà l’ultimo saluto ad uno dei suoi figli strappato troppo presto a questa vita. I funerali dello sfortunato 34enne carabiniere, Luca Benfatto, verranno officiati nella chiesa dello Spirito Santo. La cerimonia funebre è stata fissata per le ore 16. Chi conosceva Luca è ancora sotto shock. Una fine tremenda: una tragedia assurda. Il 34enne paternese era di stanza a Brugherio (provincia di Monza) e ieri mattina stava percorrendo in sella alla sua motocicletta la Provinciale 72 che collega il territorio brianzolo con Lecco. Lungo la strada ha perso il controllo del mezzo andando a battere con violenza sull’asfalto.

Nel pomeriggio di oggi, intanto, all’interno della chiesa San Carlo di Monza i suoi colleghi militari gli hanno reso omaggio nella parrocchia che si trova proprio dinanzi alla caserma dei carabinieri.

[credits foto: Monza Today]